Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Найперше це торкнеться Бахмуту

Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Наразі під відповідні критерії примусової евакуації підпадає тільки Бахмут.

Відтепер підставою для проведення обовʼязкової евакуації є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обовʼязкової евакуації населення.

Обовʼязкову евакуацію дітей здійснюватимуть за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.

«Обовʼязок держави — оберігати життя і здоровʼя дитини. Ухвалене сьогодні рішення має спонукати батьків більш зважено підходити до питання евакуації їхніх дітей. Якщо дорослі неспроможні подбати про безпеку дитини, то це має зробити держава», — прокоментувала рішення глава Мінреінтеграції Ірина Верещук.