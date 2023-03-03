Мінреінтеграції ініціювало примусову евакуацію дітей із зони бойових дій

Мінреінтеграції внесло постанову про примусову евакуацію дітей із зони активних бойових дій.

Про це повідомила віцепремʼєр-міністр Ірина Верещук.

За її словами, на сьогодні в Бахмуті залишаються 5 тисяч мешканців, серед них кілька десятків — діти. Попри вмовляння Нацполіції та інших органів люди відмовляються виїжджати із зони, яка перебуває під постійними обстрілами.

«Моя позиція, що держава, зокрема Нацполіція, органи опіки та піклування Донецької ОВА, повинні мати інструмент на те, щоб зробити все можливе, щоб діти не перебували на території, де ведуться активні бойові дії. Мінсоцполітики нас у цьому не підтримує. Вони категорично проти, написали повне заперечення», — повідомила Верещук.

Згадана постанова передбачає дозвіл ОВА на примусову евакуацію дітей та їхніх батьків або опікунів.

Такі рішення можуть ухвалювати щодо окремих населених пунктів, де ведуться активні бойові дії. При цьому відмова батьків від обовʼязкової евакуації не допускається.

«Якщо батьки не можуть подбати про безпеку дітей, це зробить держава», — наголосила Ірина Верещук.