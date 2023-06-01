Парламент Латвії закликав НАТО запросити Україну до Альянсу на липневому саміті

Сейм Латвії ухвалив заяву із закликом до НАТО запросити Україну до Альянсу на липневому саміті. Також парламент закликає надати Україні чітку програму для вступу.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

«Я вітаю сьогоднішню заяву латвійського парламенту, яка закликає НАТО запросити Україну на Вільнюському саміті та сформулювати чітку дорожню карту для забезпечення якнайшвидшої інтеграції. Я вдячний нашим латвійським друзям Едвардсу Смілтенсу та всім депутатам Сейму, які підтримали цей крок», — зазначив він.

У заяві Латвія закликає НАТО сформулювати конкретні кроки, які має виконати Україна для швидкої інтеграції до Альянсу. Там наголошують, що Україна має повне право на самооборону від агресії, а також право самостійно обирати свій зовнішньополітичний шлях.