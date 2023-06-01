Парламент Латвії закликав НАТО запросити Україну до Альянсу на липневому саміті

Сейм Латвії ухвалив заяву із закликом до НАТО запросити Україну до Альянсу на липневому саміті. Також парламент закликає надати Україні чітку програму для вступу.
Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.
«Я вітаю сьогоднішню заяву латвійського парламенту, яка закликає НАТО запросити Україну на Вільнюському саміті та сформулювати чітку дорожню карту для забезпечення якнайшвидшої інтеграції. Я вдячний нашим латвійським друзям Едвардсу Смілтенсу та всім депутатам Сейму, які підтримали цей крок», — зазначив він.
У заяві Латвія закликає НАТО сформулювати конкретні кроки, які має виконати Україна для швидкої інтеграції до Альянсу. Там наголошують, що Україна має повне право на самооборону від агресії, а також право самостійно обирати свій зовнішньополітичний шлях.
- За даними газети The Wall Street Journal, гарантами безпеки для України до її вступу в НАТО можуть стати США, Велика Британія, Німеччина і Франція. Це буде так званою «ізраїльською моделлю безпеки».
- У вересні 2022 року в Офісі президента України оприлюднили проєкт міжнародних гарантій безпеки України. Над розробкою документа працювала група експертів на чолі з головою ОП Андрієм Єрмаком і колишнім генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. В ОП наголошують, що ці гарантії не замінюють Україні рух до членства в ЄС і НАТО. Ставши членом Євросоюзу, Україна матиме змогу користуватися пунктом про взаємну оборону ЄС, а ставши членом НАТО — пунктом про колективну оборону Альянсу.
- У Франції заявили, що готові укласти угоду з Україною, щоб надати їй гарантії безпеки для захисту в довгостроковій перспективі й запобігти потенційним майбутнім загрозам.