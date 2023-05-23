Франція готова надати Україні гарантії безпеки. Вони стосуються захисту від майбутніх загроз

Франція готова укласти угоду з Україною, щоб надати їй гарантії безпеки для захисту в довгостроковій перспективі й запобігти потенційним майбутнім загрозам.

Про це заявив представник французького Міністерства закордонних справ на брифінгу.

Зараз Франція разом із партнерами обговорюють, який спосіб буде найкращим для підтримки України в усіх сферах і на тривалий період.