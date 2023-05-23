Франція готова надати Україні гарантії безпеки. Вони стосуються захисту від майбутніх загроз

Франція готова укласти угоду з Україною, щоб надати їй гарантії безпеки для захисту в довгостроковій перспективі й запобігти потенційним майбутнім загрозам.
Про це заявив представник французького Міністерства закордонних справ на брифінгу.
Зараз Франція разом із партнерами обговорюють, який спосіб буде найкращим для підтримки України в усіх сферах і на тривалий період.
- За даними газети The Wall Street Journal, гарантами безпеки для України до її вступу в НАТО можуть стати США, Велика Британія, Німеччина і Франція. Це буде так званою «ізраїльською моделлю безпеки».
- У вересні 2022 року в Офісі президента України оприлюднили проєкт міжнародних гарантій безпеки України. Над розробкою документа працювала група експертів на чолі з головою ОП Андрієм Єрмаком і колишнім генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. В ОП наголошують, що ці гарантії не замінюють Україні рух до членства в ЄС і НАТО. Ставши членом Євросоюзу, Україна матиме змогу користуватися пунктом про взаємну оборону ЄС, а ставши членом НАТО — пунктом про колективну оборону Альянсу.