Колишня співробітниця Сенату, яка звинувачувала Джо Байдена в домаганнях, втекла до Москви

Колишня співробітниця Сенату Тара Рід, яка звинуватила Джо Байдена в сексуальних домаганнях, втекла до Москви.

Про це повідомляє CNN.

Тара Рід, яка потрапила до заголовків газет під час президентських перегонів 2020 року, звинувативши Джо Байдена в сексуальних домаганнях і насильстві щодо неї, сказала, що вирішила поїхати до росії після того, як отримала «погрози зі США».

Кілька років Тара Рід не зʼявлялася в медіа, однак 30 травня вона зʼявилася в Москві, де сиділа поруч зі шпигункою Марією Бутіною і протягом кількох годин відповідала на запитання російських державних ЗМІ.

Рід сказала, що вирішила приїхати до росії після «погроз убивством», які вона отримала цього року, коли повторила свої звинувачення щодо Байдена.

«Коли я вийшла з літака в Москві, я вперше за дуже довгий час відчула себе у безпеці, відчула себе почутою та відчула повагу. Такого ще не було в моїй країні», — сказала Рід.

Під час пресконференції Бутіна пообіцяла обговорити можливість надання Рід російського громадянства та попросити путіна пришвидшити розгляд її запиту на набуття громадянства.

Звинувачення проти Джо Байдена

У березні 2020 року Тара Рід дала кілька інтервʼю, в яких стверджувала, що інцидент з домаганнями Байдена стався навесні 1993 року в підвалі офісного будинку на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні. За словами Рід, її керівник попросив віднести Байдену спортивну сумку, а коли вона це зробила, Байден притиснув її до стіни і спробував поцілувати. Рід згадує, що коли вона відійшла, він виглядав здивованим.

9 квітня Тара Рід подала заяву до поліції Вашингтону про те, що стала жертвою сексуального домагання в 1993 році з боку неназваного чоловіка. Рід також запевняла, що говорила з керівництвом про те, що сталося. При цьому, за даними видання, люди, які в той час працювали в офісі Байдена, заявили, що не памʼятають такого інциденту або подібної поведінки з боку політика щодо Рід або інших жінок.

Рід звинувачує Байдена вже не вперше. У 2019 році вона була однією з жінок, які звинуватили політика в «неприпустимих дотиках», зокрема в поцілунках та обіймах, але тоді вона не заявляла про сексуальне насильство.

Байден категорично відкинув звинувачення Рід, і жоден із колишніх співробітників Байдена не заявив, що колись був свідком або чув про якісь сексуальні домагання в його офісі в Сенаті. В інтервʼю MSNBC у 2020 році Байден сказав, що він однозначно говорить, що цього ніколи не було.