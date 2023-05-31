ПАР готує зміни до законодавства, щоб самостійно вирішувати, чи арештовувати людей за ордером Міжнародного кримінального суду

У Південно-Африканській Республіці готують зміни до законодавства, щоб самостійно вирішувати, чи арештовувати людей за ордером Міжнародного кримінального суду. Туди планує приїхати російський президент путін.
Про це у коментарі BBC розповів заступника міністра з питань держпідприємств Обед Бапела.
За його словами, у червні ці зміни подадуть до парламенту. Згідно з новим законом, Південна Африка матиме право винятку на те «кого арештовувати, а кого ні». За чинними законодавством, ПАР зобовʼязана арештовувати тих, хто має ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду.
Водночас головна опозиційна партія ПАР подала до суду клопотання, щоб зобовʼязати владу арештувати путіна, якщо він приїде на саміт БРІКС у серпні.
- Південна Африка — країна, яка підписала Римський статут. З огляду на це вона змушена заарештувати путіна. Влада ПАР запевнила, що буде дотримуватись юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Однак у минулому порушувала свою згоду з Римським статутом, коли не арештувала колишнього президента Судану Омара аль-Башира, якому висунули звинувачення в геноциді та злочинах проти людяності.
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої при президенті рф з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до росії — це воєнний злочин. Дітей вивозили без дозволу родичів і України, у росії їм надавали громадянство. Для цього путін ухвалив низку указів, які спростили ці процедури, а Львова-Бєлова виконувала його розпорядження. Разом із батьками в росію могли депортувати до 150 тисяч дітей (повернути вдалося трохи понад 300). Міжнародний суд упʼяте за свою історію видає ордер на арешт чинного президента. Арештувати його може країна, яка ратифікувала Римський статут.