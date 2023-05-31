Енергетики повернули світло для всіх споживачів після масових відключень

У Міністерстві енергетики повідомляють, що майже двом мільйонам споживачів, які були без світла 30 травня, повернули електроенергію.

Того дня через розсинхронізацію енергетичної системи у 12 областях — Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській — відбулися аварійні відключення світла. Це найбільша кількість одночасно знеструмлених споживачів з лютого.

Наразі виробленої електроенергії вистачає, щоб покрити потреби споживачів, а дефіциту в системі немає. Водночас тривають ремонти обʼєктів генерації і мереж, а також підготовка до нового опалювального сезону.