В Україні відбуваються відключення світла. Яка причина

В Україні пообіді 30 травня відбуваються відключення електроенергії — спрацювала автоматика на енергетичній інфраструктурі.

Про це пише ДТЕК.

За даними компанії, світло почало відключатися через зниження частоти в обʼєднаній енергосистемі України. «Укренерго» зʼясувало причину: близько 13:00 в енергосистемі аварійно відключилися кілька магістральних високовольтних ліній.

Про часткову відсутність світла повідомляли на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Харківщині, у Полтаві та Одесі. Зазначають, що це могло бути через негоду та аварію на лінії електропередач, додає «Укргідроенерго».

З 14:32 «Укренерго» дозволило відновлювати електропостачання.