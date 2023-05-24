Україна призупинила експорт електроенергії, щоб покрити власні потреби

Україна тимчасово призупинила експорт електроенергії, щоб покрити внутрішні потреби. Водночас імпорту з-за кордону немає.

Про це пише «Укренерго» у своєму Telegram-каналі.

«Імпорт та експорт електричної енергії наразі не здійснюється. Відсутність експорту електроенергії з України повʼязана з необхідністю покрити внутрішні потреби країни у споживанні протягом всієї доби та забезпечити резерви на вечірні години максимального споживання», — зазначили там.

У компанії кажуть, що виробленої електроенергії в Україні вистачає для покриття потреб. Також наявні ресурси води дозволяють гідроелектростанціям працювати цілодобово. Але водопілля поступово знижується, що зменшуватиме потужності ГЕС. Натомість активно працюють сонячні та вітрові електростанції.

Також тривають активні ремонти енергоблоків атомних і теплових електростанцій.

«Відновлювальні роботи відбуваються на енергоблоках ТЕС і ТЕЦ, які зазнали серйозних пошкоджень унаслідок російських ракетних і дронових атак. Ремонтні бригади «Укренерго» активно працюють над відновленням магістральної високовольтної інфраструктури», — пояснили в «Укренерго».