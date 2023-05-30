Міненерго створило комісію, щоб зʼясувати причину розсинхронізації енергетичної системи. Без світла були 2 мільйони споживачів

Міністр енергетики України Герман Галущенко доручив Державній інспекції енергетичного нагляду створити комісію, яка б зʼясувала причини розсинхронізації енергетичної системи 30 травня і не допустила б повторення.

Про це Міністерство енергетики повідомило ввечері 30 травня.

Через надзвичайну ситуацію, яка виникла в оператора системи передачі електроенергії, сталася розсинхронізація енергосистеми. Це призвело до аварійних відключень і тимчасового знеструмлення абонентів. Загалом без світла одночасно залишилися майже 2 мільйони абонентів у 12 областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, зокрема в Києві, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській.

Це найбільша кількість одночасно знеструмлених споживачів з лютого 2023 року. Через цю аварійну ситуацію були тимчасові відключення електроенергії в сусідній Молдові.