У Молдові теж були аварійні відключення світла

У Молдові вранці 30 травня в аварійному режимі відключилася високовольтна лінія Вулканешти — Ісакча.
Про це повідомляють Moldelectrica та місцеве видання Newsmaker.
Також відключилася і лінія Бельці — Дністровськ. У Міністерстві енергетики Молдови уточнили, що ця лінія вимкнулась у Вінницькій області України.
За кілька годин фахівці поновили подачу електроенергії на всіх лініях. Тепер розподільчі компанії повинні перепідключити споживачів.
У столиці Молдови, місті Кишинів через відключення електрики був затор із 15 тролейбусів.
- В Україні пообіді 30 травня відбуваються відключення електроенергії — спрацювала автоматика на енергетичній інфраструктурі. Світло почало відключатися через зниження частоти в обʼєднаній енергосистемі України. «Укренерго» зʼясувало причину: близько 13:00 в енергосистемі аварійно вимкнулись кілька магістральних високовольтних ліній.