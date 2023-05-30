У Молдові теж були аварійні відключення світла

У Молдові вранці 30 травня в аварійному режимі відключилася високовольтна лінія Вулканешти — Ісакча.

Про це повідомляють Moldelectrica та місцеве видання Newsmaker.

Також відключилася і лінія Бельці — Дністровськ. У Міністерстві енергетики Молдови уточнили, що ця лінія вимкнулась у Вінницькій області України.

За кілька годин фахівці поновили подачу електроенергії на всіх лініях. Тепер розподільчі компанії повинні перепідключити споживачів.

У столиці Молдови, місті Кишинів через відключення електрики був затор із 15 тролейбусів.