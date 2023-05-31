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Україна і росія відмовилися виконувати пʼять принципів захисту Запорізької АЕС

Автор:
Ліза Бровко
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Україна та росія не взяли на себе зобовʼязання дотримуватися пʼяти принципів захисту Запорізької атомної електростанції.

Про це пише Reuters.

Посол України в ООН Сергій Кислиця заявив, що викладені МАГАТЕ принципи не включають повну демілітаризацію та деокупацію ЗАЕС, що стало б запорукою безпеки на ній.

Тим часом російський посол в ООН Василь Небензя сказав, мовляв, росія зробить усе можливе для захисту атомної електростанції, проте не збирається дотримуватися пʼяти принципів.

  • 30 травня голова Міжнародного агентства з атомної енергії ООН (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі представив пʼять принципів захисту ЗАЕС, які включають заборону на напади з боку станції або проти неї, на розміщення важкого озброєння і військових тощо.
  • 3 травня МАГАТЕ зафіксувало, що росіяни розмістили вибухівку, зброю та військову техніку у приміщенні турбінного відділення енергоблока № 4 Запорізької АЕС.
  • У вересні на станції побувала делегація МАГАТЕ із 14 осіб, після чого на ЗАЕС залишилися співробітники агентства. Вони періодично змінюються.
  • Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Володимир Зеленський заявляв, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі радіаційної катастрофи».
  • ЗАЕС окупували російські військові на початку березня 2022 року, відтоді вона працює під їхнім контролем. Із серпня окупанти регулярно обстрілювали ЗАЕС та Енергодар, у звʼязку з чим станцію кілька разів повністю відʼєднували від енергомережі.