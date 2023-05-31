Україна і росія відмовилися виконувати пʼять принципів захисту Запорізької АЕС

Україна та росія не взяли на себе зобовʼязання дотримуватися пʼяти принципів захисту Запорізької атомної електростанції.

Про це пише Reuters.

Посол України в ООН Сергій Кислиця заявив, що викладені МАГАТЕ принципи не включають повну демілітаризацію та деокупацію ЗАЕС, що стало б запорукою безпеки на ній.

Тим часом російський посол в ООН Василь Небензя сказав, мовляв, росія зробить усе можливе для захисту атомної електростанції, проте не збирається дотримуватися пʼяти принципів.