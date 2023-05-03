МАГАТЕ: Росіяни розмістили вибухівку в одному з енергоблоків ЗАЕС

Фахівці МАГАТЕ зафіксували, що росіяни розмістили вибухівку, зброю та військову техніку у приміщенні турбінного відділення енергоблоку №4 ВП «Запорізька АЕС».
Про це повідомила Державна інспекції ядерного регулювання України.
Інспекція нагадує, що наприкінці липня 2022 року російські військові розмістили в машинному залі енергоблока №1 ЗАЕС важку військову техніку з боєкомплектом, а також зброю та вибухівку.
На початку серпня 2022 року зʼявилася інформація про розміщення військової техніки також у машинному залі енергоблока №2 ЗАЕС.
Також до ДІЯРУ надходить інформація про зберігання техніки, зброї та вибухівки в інших виробничих приміщеннях Запорізької АЕС, зокрема в ремонтно-механічних майстернях та на дахах енергоблоків.
«Неадекватні рішення і дії російських військових наражають на небезпеку як персонал атомної станції, так і жителів прилеглих населених пунктів. Вкотре наголошуємо, що у разі виникнення аварійної ситуації на ЗАЕС із потенційно можливим виходом радіоактивних речовин у навколишнє середовище, наслідки відчує не лише Україна – вони матимуть транскордонний характер», — заявляють в інспекції.
- ЗАЕС опинилася під окупацією російських військових на початку березня 2022 року і відтоді працює під їхнім контролем. Із серпня окупанти регулярно обстрілювали ЗАЕС та Енергодар, у звʼязку з чим станцію кілька разів повністю відʼєднували від енергомережі.
- У вересні на станції побувала делегація МАГАТЕ із 14 осіб, після чого на ЗАЕС залишилися співробітники агентства. Вони періодично змінюються.
- Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Володимир Зеленський заявляв, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі радіаційної катастрофи».