МАГАТЕ: Росіяни розмістили вибухівку в одному з енергоблоків ЗАЕС

Фахівці МАГАТЕ зафіксували, що росіяни розмістили вибухівку, зброю та військову техніку у приміщенні турбінного відділення енергоблоку №4 ВП «Запорізька АЕС».

Про це повідомила Державна інспекції ядерного регулювання України.

Інспекція нагадує, що наприкінці липня 2022 року російські військові розмістили в машинному залі енергоблока №1 ЗАЕС важку військову техніку з боєкомплектом, а також зброю та вибухівку.

На початку серпня 2022 року зʼявилася інформація про розміщення військової техніки також у машинному залі енергоблока №2 ЗАЕС.

Також до ДІЯРУ надходить інформація про зберігання техніки, зброї та вибухівки в інших виробничих приміщеннях Запорізької АЕС, зокрема в ремонтно-механічних майстернях та на дахах енергоблоків.

«Неадекватні рішення і дії російських військових наражають на небезпеку як персонал атомної станції, так і жителів прилеглих населених пунктів. Вкотре наголошуємо, що у разі виникнення аварійної ситуації на ЗАЕС із потенційно можливим виходом радіоактивних речовин у навколишнє середовище, наслідки відчує не лише Україна – вони матимуть транскордонний характер», — заявляють в інспекції.