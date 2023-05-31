МАГАТЕ представило пʼять принципів захисту Запорізької АЕС

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії ООН (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі представив пʼять принципів захисту Запорізької атомної електростанції України.
Про це він заявив під час виступу 30 травня в Радбезі ООН.
Принципу захисту ЗАЕС:
- Не повинно бути жодних нападів з боку станції або проти неї, зокрема на реактори, сховища відпрацьованого палива, іншу критично важливу інфраструктуру чи персонал.
- ЗАЕС не повинна використовуватися як склад чи база для важкого озброєння.
- Електропостачання АЕС не повинно наражатися на небезпеку.
- Усі конструкції, системи й елементи, необхідні для безпечної та надійної експлуатації ЗАЕС, повинні бути захищені від атак.
- Не слід робити жодних дій, які підривають ці принципи.
Рафаель Гроссі наголосив, що ці заходи потрібні, щоб запобігти небезпечному викиду радіоактивних матеріалів.
«Ситуація з ядерною безпекою та захистом, зокрема на Запорізькій АЕС, продовжує залишатися надзвичайно крихкою і небезпечною. Військові дії в регіоні тривають, а найближчим часом вони можуть значно посилитися», — зазначив гендиректор МАГАТЕ.
- ЗАЕС окупували російські військові на початку березня 2022 року, відтоді вона працює під їхнім контролем. Із серпня окупанти регулярно обстрілювали ЗАЕС та Енергодар, у звʼязку з чим станцію кілька разів повністю відʼєднували від енергомережі.
- У вересні на станції побувала делегація МАГАТЕ із 14 осіб, після чого на ЗАЕС залишилися співробітники агентства. Вони періодично змінюються.
- Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Володимир Зеленський заявляв, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі радіаційної катастрофи».