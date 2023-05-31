Космічна місія Ax-2 з туристами на борту SpaceX Dragon успішно повернулася на Землю

Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX з місією Ax-2, у якій брали участь чотири астронавти, успішно приземлився після десятиденного перебування на Міжнародній космічній станції.

Чотири астронавти Ax-2 провели з іншими колегами, які вже були на МКС, понад 20 наукових експериментів протягом восьми днів перебування на борту орбітальної лабораторії. Зокрема, Джон Шоффнер протестував костюм Skinsuit імітації ефектів земної гравітації, пише Space.com.

Також учасники місії займалися просвітництвом: саудити Алькарні та Барнаві провели різні розʼяснювальні роботи, щоб залучити молодь їхньої країни до вивчення науки та інженерії.