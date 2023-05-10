Астронавти вперше виростять стовбурові клітини в космосі

У травні 2023 року науковці відправлять стовбурові клітини в космос, щоб перевірити, як обмежена гравітація впливає на розвиток клітин серця та мозку.

Про це пише Space.

Астронавти приватної місії Axiom Space Ax-2 вперше вирощуватимуть стовбурові клітини на Міжнародній космічній станції. Місію планують запустити на борту ракети SpaceX Falcon 9 21 травня з Космічного центру Кеннеді у США. Вона триватиме лише тиждень. Команда науковців прибуде до Космічного центру Кеннеді за сім днів до запуску, щоб підготувати стовбурові клітини та завантажити їх на космічний корабель.

Індуковані плюрипотентні стовбурові клітини (iPSC) — це тип стовбурових клітин, які можуть розвинутися в три основні групи клітин людського організму.

Виробляти iPSC на Землі достатньо складно — частково через гравітаційні ефекти планети, які можуть обмежувати ріст цих клітин. У середовищах із низькою гравітацією, як-от на МКС, цю перешкоду сподіваються усунути.