Країни-партнери проєкту МКС погодилися продовжити роботу станції до 2030 року. Росія хоче залишитися на борту до 2028

Космічні агентства США, Європи, Канади та Японії домовилися продовжити роботу станції до 2030 року.

Про це пише Space.

При цьому росія хоче залишитися на борту до 2028 року.

«Росія підтвердила, що підтримуватиме продовження роботи станції до 2028 року», — повідомили представники NASA.

Наразі американське космічне агентство працює над кількома концепціями приватних космічних станцій. У NASA сподіваються, що принаймні одну з них запустять до того, як МКС завершить свою роботу на орбіті.

Постійна присутність екіпажу на низькій навколоземній орбіті протягом тривалого часу є ключем до прагнення людства поширити свій слід на Місяць і Марс, заявили в NASA. Там впевнені, що комерційні станції не тільки дозволять людям продовжувати вивчати, як позаземне життя впливає на організм, але й допоможуть стимулювати орбітальну економіку і подальше освоєння космосу.