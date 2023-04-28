Країни-партнери проєкту МКС погодилися продовжити роботу станції до 2030 року. Росія хоче залишитися на борту до 2028

Космічні агентства США, Європи, Канади та Японії домовилися продовжити роботу станції до 2030 року.
Про це пише Space.
При цьому росія хоче залишитися на борту до 2028 року.
«Росія підтвердила, що підтримуватиме продовження роботи станції до 2028 року», — повідомили представники NASA.
Наразі американське космічне агентство працює над кількома концепціями приватних космічних станцій. У NASA сподіваються, що принаймні одну з них запустять до того, як МКС завершить свою роботу на орбіті.
Постійна присутність екіпажу на низькій навколоземній орбіті протягом тривалого часу є ключем до прагнення людства поширити свій слід на Місяць і Марс, заявили в NASA. Там впевнені, що комерційні станції не тільки дозволять людям продовжувати вивчати, як позаземне життя впливає на організм, але й допоможуть стимулювати орбітальну економіку і подальше освоєння космосу.
- МКС почали будувати у 1998 році, і з листопада 2000 року на ній постійно працюють екіпажі астронавтів. За цей час там побували 266 людей із 20 різних країн. Вони провели понад 3 300 експериментів в унікальних умовах мікрогравітації.
- У грудні 2021 року адміністрація президента США Джо Байдена зобовʼязалася продовжити роботу Міжнародної космічної станції до 2030 року.
- NASA планує розробити космічний корабель, який допоможе контрольовано знищити Міжнародну космічну станцію (МКС) в атмосфері Землі, коли термін її перебування на орбіті спливе.
- У квітні 2022 року екскерівник «Роскосмосу» Рогозін казав, що рішення про припинення роботи на МКС у 2024 році ухвалене, а в липні того ж року «Роскосмос» повідомив NASA, що росія планує залишатися на Міжнародній космічній станції до 2028 року, допоки не буде готова її власна станція на орбіті.