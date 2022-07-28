Reuters: Росія хоче залишатись на МКС до 2028 року — на чотири роки довше, ніж казали в «Роскосмосі»

«Роскосмос» повідомив NASA, що росія планує залишатися на Міжнародній космічній станції до 2028 року, поки не буде готова її власна станція на орбіті.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело в американському космічному агентстві.

Напередодні голова російського космічного відомства Юрій Борисов у розмові з путіним казав, що росія планує залишити МКС після 2024 року — до того часу рф нібито зможе збудувати свою орбітальну станцію.

З огляду на санкції в рф вже розуміють, що до 2024 року не встигнуть збудувати станції. Поки росія буде співпрацювати у космосі з США.