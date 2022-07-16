Компанія Ілона Маска SpaceX доставлятиме російських космонавтів на Міжнародну космічну станцію. «Роскосмос» і NASA уклали угоду, згідно із якою американські астронавти літатимуть на МКС на борту російського космічного корабля «Союз», а російські космонавти підніматимуться на борт приватних американських кораблів.
Про це пише Space.
У вересні у складі місії SpaceX Crew-5 полетить росіянка Анна Кікіна. Російський космонавт Андрій Федяєв буде у складі місії SpaceX Crew-6, запуск якої запланований на весну 2023 року.
На «Союзі» 21 вересня полетить астронавт NASA Френк Рубіо, а восени наступного року Лорал О’Хара.
- 4 липня «Роскосмос» опублікував фото російських космонавтів, які розгорнули на Міжнародній космічній станції прапори «днр» і «лнр». Таким чином вони відсвяткували окупацію Луганщини та захоплення військами росії Лисичанська — останнього великого міста області.
- NASA офіційно засудило росію за це, а Україна заявила про необхідність виключити рф з усіх програм.