NASA офіційно засудило росію за розгортання на МКС прапорів терористів «лднр»

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) засудило вчинок російських космонавтів, які розгорнули на МКС прапори терористичних організацій «лднр».

Про це повідомляє The Verge.

«NASA рішуче засуджує росію за використання Міжнародної космічної станції в політичних цілях для підтримки її війни проти України, що принципово суперечить основній функції станції серед 15 країн-учасниць — просувати науку і розвивати технології в мирних цілях», — заявила речниця NASA Джекі МакГіннес.