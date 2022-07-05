Росіяни на МКС розгорнули прапори «л/днр». Україна вимагає виключити рф з космічних програм

У понеділок, 4 липня, «Роскосмос» опублікував фото російських космонавтів, які розгорнули на Міжнародній космічній станції прапори «днр» і «лнр». Таким чином вони відсвяткували окупацію Луганщини і захоплення військами росії Лисичанська — останнього великого міста області.

«Святкуємо на Землі і у космосі», — написали у «Роскосмосі», коментуючи фото космонавтів Олега Артемʼєва, Дениса Матвєєва та Сергія Корсакова.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у відповідь закликав міжнародне космічне товариство виключити росію з усіх міжнародних космічних програм.

«Російські космонавти вивішують на МКС прапор, під яким російські війська вбивають жінок і дітей на Донбасі та перетворюють на попіл цілі українські міста. Росія експортує своє варварство навіть у космос — у зону миру. Її потрібно виключити з усіх міжнародних космічних програм», — написав він у Twitter.

Росіян також засудили американські астронавти. «Зараз росія офіційно використовує ⁦МКС для просування своєї незаконної та аморальної війни в Україні, де вони щодня вбивають мирних жителів. Ми більше не можемо це ігнорувати», — написав у Twitter Террі Вертс.