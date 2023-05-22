SpaceX запустила в космос місію Ax-2. Вперше серед астронавтів є жінка із Саудівської Аравії та космічний турист

Ракета компанії SpaceX Falcon 9 запустила в космос приватну місію Ax-2. На борту екіпаж з чотирьох людей, серед яких перша жінка-астронавтка із Саудівської Аравії.
Про це пише SpaceX.
Космічний корабель Freedom відокремився від верхнього блоку Falcon 9 за 12 хвилин після старту, як і планувалося.
Зараз він мав уже наздогнати Міжнародну космічну станцію (МКС), після чого астронавти долучаться до сімох своїх колег, що працюють на МКС, і проведуть деякі дослідження, наприклад, ДНК, раку та навіть хмар, які спричиняють дощ.
Астронавтка Райяна Барнаві стане першою жінкою із Саудівської Аравії, яка побуває в космосі. Також на борту перебуває платний клієнт — американський бізнесмен Джон Шоффнер.
- Раніше повідомлялося, що астронавти приватної місії Axiom Space Ax-2 вперше вирощуватимуть стовбурові клітини на Міжнародній космічній станції, щоб перевірити, як обмежена гравітація впливає на розвиток клітин серця та мозку.
- Ax-2 стане другою місією Axiom Space на МКС. Першу місію під назвою Ax-1 запустили на борту SpaceX Falcon у квітні 2022 року. Тоді четверо приватних астронавтів відправилися до орбітальної лабораторії на понад два тижні. Це була перша повністю приватна місія астронавтів на Міжнародну космічну станцію.