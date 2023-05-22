SpaceX запустила в космос місію Ax-2. Вперше серед астронавтів є жінка із Саудівської Аравії та космічний турист

Ракета компанії SpaceX Falcon 9 запустила в космос приватну місію Ax-2. На борту екіпаж з чотирьох людей, серед яких перша жінка-астронавтка із Саудівської Аравії.

Про це пише SpaceX.

Космічний корабель Freedom відокремився від верхнього блоку Falcon 9 за 12 хвилин після старту, як і планувалося.

Зараз він мав уже наздогнати Міжнародну космічну станцію (МКС), після чого астронавти долучаться до сімох своїх колег, що працюють на МКС, і проведуть деякі дослідження, наприклад, ДНК, раку та навіть хмар, які спричиняють дощ.

Астронавтка Райяна Барнаві стане першою жінкою із Саудівської Аравії, яка побуває в космосі. Також на борту перебуває платний клієнт — американський бізнесмен Джон Шоффнер.