Космічний корабель SpaceX з туристами на борту досяг Міжнародної космічної станції

Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX вирушив у космос з комерційною місією Ax-2 і вже успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС).
Про це пише International Space Station.
Ракета Falcon 9 стартувала з Космічного центру у Флориді та вивела на орбіту пілотований корабель Crew Dragon з чотирма туристами, серед яких була Раяна Барнаві — перша жінка з Саудівської Аравії, яка вийшла в космос.
Також на борту присутні колишня астронавтка NASA і перша жінка-командир МКС Пеггі Вітсон, пілот місії американський бізнесмен Джон Шоффнер та ще один астронавт із Саудівської Аравії Алі аль-Карні.
Така комерційна місія від компанії Axiom обійшлася у близько $55 мільйонів на кожного члена екіпажу.
- Раніше повідомлялося, що астронавти приватної місії Axiom Space Ax-2 вперше вирощуватимуть стовбурові клітини на Міжнародній космічній станції, щоб перевірити, як обмежена гравітація впливає на розвиток клітин серця та мозку.
- Ax-2 стала другою місією Axiom Space на МКС. Першу місію під назвою Ax-1 запустили на борту SpaceX Falcon у квітні 2022 року. Тоді четверо приватних астронавтів відправилися до орбітальної лабораторії на понад два тижні. Це була перша повністю приватна місія астронавтів на Міжнародну космічну станцію.