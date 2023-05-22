Космічний корабель SpaceX з туристами на борту досяг Міжнародної космічної станції

Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX вирушив у космос з комерційною місією Ax-2 і вже успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС).

Про це пише International Space Station.

Ракета Falcon 9 стартувала з Космічного центру у Флориді та вивела на орбіту пілотований корабель Crew Dragon з чотирма туристами, серед яких була Раяна Барнаві — перша жінка з Саудівської Аравії, яка вийшла в космос.

Також на борту присутні колишня астронавтка NASA і перша жінка-командир МКС Пеггі Вітсон, пілот місії американський бізнесмен Джон Шоффнер та ще один астронавт із Саудівської Аравії Алі аль-Карні.

Така комерційна місія від компанії Axiom обійшлася у близько $55 мільйонів на кожного члена екіпажу.