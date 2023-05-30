Україна отримає другий транш від МВФ на $900 мільйонів. Місія фонду пройшла успішно

Україна успішно пройшла перегляд чотирирічної програми Міжнародного валютного фонду. Вона отримає другий транш на $900 мільйонів після затвердження угоди Радою виконавчих директорів фонду. Її планують ухвалити найближчим часом.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Протягом тижня велися переговори між Україною та МВФ, під час яких представники останнього «високо оцінили результати роботи України». Це стосується виконання низки заходів і дотримання показників ефективності.