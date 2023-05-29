Російські війська вдарили по Ківшарівці й Торецьку. Поранених десятки

Росіяни вдарили ракетою «Іскандер» по селищу Ківшарівка в Харківській області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Зруйновані гуртожиток, два приватних будинки та газогін. Поранення дістали три літні жінки — 73, 85 та 90 років. Крім того, постраждала вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина.

Згодом речник обласної ДСНС повідомив, що кількість поранених у селищі зросла до девʼятьох людей.

У селі Глушківка Харківської області від обстрілу поранень зазнала 60-річна жінка.

В Торецьку Донецької області російська авіація скинула бомбу ФАБ-250 на автозаправку. Загинув 28-річний працівник АЗС, ще вісім людей поранені. Ще одна бомба впала на адміністративну будівлю. Там поранено одну людину. Також пошкоджено банк і навчальний заклад.

Пізніше голова ОВА Павло Кириленко повідомив про другого загиблого.