Російські війська вдарили по Ківшарівці й Торецьку. Поранених десятки

Росіяни вдарили ракетою «Іскандер» по селищу Ківшарівка в Харківській області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Зруйновані гуртожиток, два приватних будинки та газогін. Поранення дістали три літні жінки — 73, 85 та 90 років. Крім того, постраждала вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина.
Згодом речник обласної ДСНС повідомив, що кількість поранених у селищі зросла до девʼятьох людей.
У селі Глушківка Харківської області від обстрілу поранень зазнала 60-річна жінка.
В Торецьку Донецької області російська авіація скинула бомбу ФАБ-250 на автозаправку. Загинув 28-річний працівник АЗС, ще вісім людей поранені. Ще одна бомба впала на адміністративну будівлю. Там поранено одну людину. Також пошкоджено банк і навчальний заклад.
Пізніше голова ОВА Павло Кириленко повідомив про другого загиблого.
- Сьогодні, 29 травня, війська росії також обстріляли Синельниківський район на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, десять поранені.
- Вночі Україна зазнала масованої ракетної та дронової атаки, удару зазнав і військовий об’єкт у Хмельницькій області. Вдень 29 травня росія також атакувала Київ балістичними ракетами «Іскандер». Усі збила ППО, є один поранений.