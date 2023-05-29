Війська росії обстріляли Синельниківський район на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, десятеро поранені

Російські війська обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області.

Голова ОВА повідомив про одного загиблого і девʼятьох поранених. За даними Офісу генерального прокурора, поранених десятеро, серед них 11-річна дитина.

Російські військові вдарили по Покровській громаді Синельниківського району. Тип зброї встановлюють.

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Зруйновані приватні будинки, пошкоджена будівля спорткомплексу, господарчі споруди, автівки.

На місці події працюють прокурори, працівники ДСНС та правоохоронці області.