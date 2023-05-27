Вища рада правосуддя дозволила утримувати під вартою суддю Олексія Тандира. Його підозрюють у ДТП, у якому загинув нацгвардієць

Вища рада правосуддя дозволила утримувати під вартою голову Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, якого підозрюють у смертельному ДТП, скоєному в стані спʼяніння. В аварії загинув нацгвардієць.
Про це повідомив член Вищої ради правосуддя Роман Маселко.
Таке рішення ухвалили після звернення прокуратури щодо згоди на утримання судді під вартою.
- У Києві суддя райсуду Київської області Олексій Тандир опівночі 26 травня збив на блокпості нацгвардійця. Від отриманих травм військовий загинув на місці.
- На момент вчинення злочину голова Макарівського районного суду Київської області відмовився проходити тест на вміст алкоголю й наркотиків, хоча мав візуальні клінічні ознаки спʼяніння.
- Тандир уранці декілька разів уже їздив здавати аналізи, але так їх і не здав. Bihus.Info писали, що він намагається хитрощами затягнути слідство і зробити помилки в оформленні.
- Потім суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та дозволив примусово відібрати біологічні зразки в Тандира.
- Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що суддя понесе справедливе покарання за вбивство 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка.