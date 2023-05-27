Politico: Греція разом з Угорщиною блокують новий пакет санкцій ЄС проти росії

Афіни підтримують Будапешт у блокуванні нових європейських санкцій проти росії.

Про це виданню Politico розповіли пʼятеро дипломатів ЄС.

Наразі ЄС обговорює одинадцятий пакет санкцій проти рф. Десять попередніх пакетів були зосереджені на гальмуванні російської економіки. Тепер Брюссель прагне прибрати лазівки для обходу санкцій. Новий пакет може бути спрямований на інші країни, які допомагають росії ухилитися від торгового ембарго.

Угорщина та Греція виступили проти. Вони пояснюють це тим, що Київ склав перелік приватних компаній — спонсорів війни, до якого увійшли низка європейських фірм. Афіни та Будапешт хочуть, щоб деякі їхні компанії викреслили з цього списку, і використовують новий пакет санкцій як політичний важіль.

Це викликало напругу на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС на початку цього тижня. За словами співрозмовників Politico, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прямо розкритикувала Угорщину.

Четверо дипломатів заявили, що на зустрічі послів ЄС 25 травня Греція була в авангарді обговорення. Афіни виступили проти припущень про обхід санкцій.

Дипломати також кажуть, що дивляться на Афіни та Будапешт по-різному. Рівень розчарування Будапештом набагато вищий, оскільки його проросійська та прокитайська лінія часто заважала ЄС досягти одностайності в заявах щодо Москви та Пекіну.