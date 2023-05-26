Сербія привела армію в стан найвищої бойової готовності через ситуацію в Косові

Президент Сербії Александар Вучич наказав привести сербську армію в найвищу бойову готовність, оскільки на півночі Косова зросла напруга — мітингарі не дозволяють новообраним мерам увійти до муніципальних будівель у Зубін-Потоках, Лепосавичах і Звечанах.
Про це пише сербське видання PTC.
Косовські серби не хочуть, щоб нові мери-албанці, які вже склали присягу, почали виконувати свої обовʼязки. Протестувальники побудували барикади, а поліцейські розганяли їх, використовуючи сльозогінний газ і світлошумові гранати. Перед будівлею муніципалітету Звечан стоїть бронетехніка і спецпідрозділи поліції.
За словами правоохоронців, у такий спосіб вони хочуть дати новим мерам можливість приступити до роботи.
Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич додав, що сербська армія виконає наказ президента Вучича, і звинуватив Косово в ескалації: «Те, що робить Курті [премʼєр-міністр Косова] веде нас до червоних ліній, це вже не гра, це загрожує безпеці всіх людей, які проживають у цих районах».
- На початку травня лідери Косова та Сербії не змогли домовитися знизити напруженість після косовських місцевих виборів на півночі країни, де переважно проживає сербська меншина. Явка на тих виборах становила всього кілька відсотків.
- 18 березня Косово і Сербія погодили план нормалізації відносин. Ця угода зобовʼязує Косово негайно розпочати переговори про надання сербській громаді в Косові відповідного рівня самоврядування. Протягом 30 днів Белград і Приштина мають створити спільний моніторинговий комітет під головуванням ЄС. Сторони також погодилися терміново схвалити декларацію про зниклих безвісти. Зі свого боку ЄС протягом 150 днів організує донорську конференцію з інвестиційної та фінансової допомоги Косову та Сербії. Але поки сторони не виконають всіх положень угоди з нормалізації відносин, жодних виплат не буде.
- 27 лютого в Брюсселі відбулася перша зустріч високого рівня в межах діалогу Белград — Приштина. Темою зустрічі була європейська пропозиція щодо нормалізації відносин між Косовом і Сербією. Згідно з планом (ось він) сторони мають розвивати нормальні, добросусідські відносини одна з одною на основі рівноправності, а також взаємно визнати документи й національні символи, включно з паспортами, дипломами, номерними знаками та митними печатками. Однак тоді Вучич також заявив, що не підпише план нормалізації відносин з Косовом — через пункти, що стосуються взаємного визнання та вступу Косова до ООН.