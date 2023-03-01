Президент Сербії не хоче підписувати план ЄС про нормалізацію відносин з Косовом через пункт про ООН

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не підпише план для нормалізації відносин з Косовом через пункти, що стосуються взаємного визнання та вступу Косова до ООН.

Про це повідомляє Balkan Insight.

«Ми готові обговорити план реалізації, але я його не підпишу. [...] Це те, що я сказав [президенту Франції] Макрону та [канцлеру Німеччини] Шольцу в Мюнхені, а також усім великим лідерам — ми не можемо говорити про взаємне визнання та вступ Косова до ООН», — заявив Александар Вучич по телебаченню.

Вучич погодився з необхідністю нормалізації відносин із Косовом та сказав, що готовий працювати над цим. «Давайте йти на розумні компроміси щодо реального життя», — додав він.

Він сказав, що наступні зустрічі з послом ЄС Мирославом Лайчаком будуть присвячені плану реалізації, додавши, що тиск на Сербію, ймовірно, продовжиться, бо до 24 березня, коли відбудеться наступне засідання Європейської ради, їм потрібно буде отримати «якийсь результат».