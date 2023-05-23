Суд у росії залишив журналіста WSJ Евана Гершковича у СІЗО до 30 серпня

У Москві суд продовжив арешт журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича до 30 серпня.
Про це повідомляє російське видання «Медиазона».
Засідання провели в закритому режимі. За даними російських медіа, на ньому були присутні батьки арештованого журналіста.
- Американського журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича затримали в російському місті Єкатеринбург 30 березня. Суд Москви відправив Гершковича у СІЗО до 29 травня 2023 року. Йому закидають шпигунство і збір інформації про секретне підприємство, за що загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі. Наразі його тримають у московському СІЗО «Лефортово».
- Також у російській вʼязниці наразі перебуває колишній морський піхотинець США Пол Вілан, якого у 2020 році засудили до 16 років увʼязнення за підозрою в шпигунстві.
- 27 квітня Сполучені Штати запровадили нові санкції проти росії та Ірану за утримання американців у заручниках.