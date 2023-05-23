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Суд у росії залишив журналіста WSJ Евана Гершковича у СІЗО до 30 серпня

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

У Москві суд продовжив арешт журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича до 30 серпня.

Про це повідомляє російське видання «Медиазона».

Засідання провели в закритому режимі. За даними російських медіа, на ньому були присутні батьки арештованого журналіста.