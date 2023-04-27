США запровадили нові санкції проти росії та Ірану за утримання американців у заручниках

Сполучені Штати запровадили нові санкції проти росії та Ірану за утримання американців у заручниках.

Про це пише CNN.

Під санкціями опинилися Федеральна служба безпеки росії та розвідувальна служба Корпусу вартових ісламської революції Ірану — під обмеження потрапили чотири високопоставлені представники іранської розвідки.

Громадян США Сіамака Намазі, Емада Шаргі та Морада Тахбаза утримують в іранській в’язниці Евін. Відомо, що їх там катували.

Репортер Wall Street Journal Еван Гершкович і колишній морський піхотинець Пол Вілан перебувають у російських вʼязницях за звинуваченнями в шпигунстві.