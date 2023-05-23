Reuters: Африканські лідери запропонують Україні переговори з росією без виведення військ окупантів

Шестеро очільників країн Африки пропонуватимуть Україні розпочати мирні переговори з росією, навіть якщо війська останньої залишатимуться на українській території.

Про це пише Reuters з посиланням на президентство Південно-Африканської республіки (ПАР).

Чиновники ПАР хочуть просувати свій «мирний план» під час відвідин Києва та Москви на початку червня. До такої ініцативи також долучилися Єгипет, Замбія, Уганда, Республіка Конго та Сенегал.

Водночас пані посол України в ПАР Любов Абравітова нагадала про слова президента Володимира Зеленського, який наголосив, що не буде жодних переговорів, доки російські війська не покинуть українську територію, закріплену в межах кордонів станом на 1991 рік.

Утім, вона додала, що Україна відкрита до делегатів і проведе з ними зустрічі.

На африканський план відреагував і речник Державного департаменту США, який «вітатиме будь-які успішні спроби переконати президента росії володимира путіна припинити його війну».