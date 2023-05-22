Рейд «Свободи росії» та РДК: губернатор Бєлгородської області заявив про перші жертви

Губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков заявив про шістьох постраждалих внаслідок рейду «диверсійної групи».
За його словами, троє поранених у місті Грайворон. Там він підтвердив «приліт» у будівлю адміністрації. Російський паблік Baza писав, що під час обстрілу будівлі поранення дістав заступник голови адміністрації та два рятувальники.
У селі Замостя, що поруч із Грайвороном, нібито поранено жінку. Також двоє поранених є у селі Глотово.
Тим часом пресслужба легіону «Свобода росії» повідомила «Суспільному», що ситуація у них складна, але вони «рухатимуться до звільнення всієї росії».
Військові втрати не розголошуються. Була попередня інформація про знищення прикордонного пункту пропуску «Грайворон». У соцмережах поширювали відео загиблого російського прикордонника, яке, можливо, було зняте в цьому пункті.
Поточна ситуація невідома. О 15:00 легіон повідомляв про «звільнення» сіл Гора-Поділ та Козинка і бої за місто Грайворон.
- Вранці 22 травня «Російський добровольчий корпус» заявив, що зайшов на територію росії й виконує там бойові завдання. РДК опублікував кілька відео, на яких можна бачити бійців на тлі дорожніх знаків населених пунктів Любимовка, Безлюдовка, Чуровичі Бєлгородської та Брянської областей.
- Легіон «Свобода росії» також опублікував відео, в якому закликав жителів прикордонних російських регіонів залишатися вдома і не чинити опору.
- Після цього в соцмережах почали зʼявлятися відео обстрілів, ймовірно, пропускного пункту «Грайворон», а також бійців із технікою. На відео також потрапила робота військових гелікоптерів і щонайменше один танк із прапором України.
- У коментарі «Бабелю» представник ГУР Андрій Юсов заявив, що наступ в області проводять винятково бійці легіону і РДК — тобто громадяни росії. Вони звільняють свою територію і створюють «смугу безпеки» для захисту цивільних українців від обстрілів. Рейд він назвав закономірним наслідком вторгнення рф в Україну.
- Речник путіна Дмитро Пєсков заявив, що «українська диверсія» в Бєлгородській області — це «відвертання уваги від Бахмутського напрямку» і «втрати» міста. За його словами, російські війська намагаються знищити «диверсантів», і їм для цього нібито вистачає сил.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сьогодні, 22 травня, повідомила, що суттєвих змін щодо Бахмуту наразі немає. Там досі тривають бої. Українські війська контролюють у місті певні обʼєкти та приватний сектор в районі «Літак».