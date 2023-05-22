Рейд «Свободи росії» та РДК: губернатор Бєлгородської області заявив про перші жертви

Губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков заявив про шістьох постраждалих внаслідок рейду «диверсійної групи».

За його словами, троє поранених у місті Грайворон. Там він підтвердив «приліт» у будівлю адміністрації. Російський паблік Baza писав, що під час обстрілу будівлі поранення дістав заступник голови адміністрації та два рятувальники.

У селі Замостя, що поруч із Грайвороном, нібито поранено жінку. Також двоє поранених є у селі Глотово.

Тим часом пресслужба легіону «Свобода росії» повідомила «Суспільному», що ситуація у них складна, але вони «рухатимуться до звільнення всієї росії».

Військові втрати не розголошуються. Була попередня інформація про знищення прикордонного пункту пропуску «Грайворон». У соцмережах поширювали відео загиблого російського прикордонника, яке, можливо, було зняте в цьому пункті.

Поточна ситуація невідома. О 15:00 легіон повідомляв про «звільнення» сіл Гора-Поділ та Козинка і бої за місто Грайворон.