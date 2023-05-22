У Білорусі помилували ексголовреда каналу Nexta Романа Протасевича

У Білорусі суд помилував колишнього редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Йому загрожувало до восьми років увʼязнення.

Про це він сказав кореспондентам білоруської держагенції БелТА.

Мінський обласний суд раніше визнав Романа Протасевича винним в організації масових заворушень, розпалюванні ворожнечі, створенні екстремістського формування, змові з метою захоплення влади й публічній образі Олександра Лукашенка.