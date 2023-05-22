У Білорусі помилували ексголовреда каналу Nexta Романа Протасевича

У Білорусі суд помилував колишнього редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Йому загрожувало до восьми років увʼязнення.
Про це він сказав кореспондентам білоруської держагенції БелТА.
Мінський обласний суд раніше визнав Романа Протасевича винним в організації масових заворушень, розпалюванні ворожнечі, створенні екстремістського формування, змові з метою захоплення влади й публічній образі Олександра Лукашенка.
- 23 травня 2021 року в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про мінування, яка зрештою не підтвердилася. Разом із Протасевичем тоді затримали його дівчину, росіянку Софію Сапегу. Її засудили до 6 років увʼязнення (вона була адміністратором Telegram-каналу «Чорна книга Білорусі», де публікувалися персональні дані держслужбовців Білорусі).
- Після затримання Протасевича через деякий час перевели під домашній арешт. Він почав співпрацювати зі слідством і підтримувати режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
- У грудні 2021 року білоруський авіадиспетчер, який брав участь у посадці літака з Протасевичем, розповів, що операцією керував КДБ Білорусі.