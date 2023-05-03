У Білорусі засудили колишнього головного редактора каналу Nexta Романа Протасевича до 8 років колонії

У Білорусі Мінський обласний суд засудив до 8 років колонії колишнього редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.
Про це повідомляє білоруська служба DW.
Його визнали винним в організації масових заворушень, розпалюванні ворожнечі, створенні екстремістського формування, змові з метою захоплення влади й публічній образі Олександра Лукашенка.
Прокуратура просила для Протасевича 10 років колонії. Його взяли під варту в залі суду.
Ще двох фігурантів справи Nexta — Яна Рудика і Степана Путила — заочно засудили до 19 і 20 років колонії відповідно.
- 23 травня 2021 року в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про мінування, яка зрештою не підтвердилася. Разом із Протасевичем тоді затримали його дівчину, росіянку Софію Сапегу. Її засудили до 6 років увʼязнення (вона була адміністратором Telegram-каналу «Черная книга Беларуси», де публікувалися персональні дані держслужбовців Білорусі).
- Після затримання Протасевича через деякий час перевели під домашній арешт. Він почав співпрацювати зі слідством та підтримувати режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
- У грудні 2021 року білоруський авіадиспетчер, який брав участь у посадці літака з Протасевичем, розповів, що операцією керував КДБ Білорусі.