Spiegel: Росія, попри санкції, продовжує експортувати нафту в ЄС через треті країни

Російська нафта продовжує надходити до ЄС, незважаючи на ембарго, через посередників у третіх країнах. Особливо це стосується Індії.
Про це пише Spiegel.
Щодня до портів Індії прибуває щонайменше два танкери з російською нафтою, це 70 танкерів на місяць. Через певний час частина цієї нафти потрапляє до ЄС в переробленому вигляді.
Компанія Kpler, що аналізує дані, вивчає глобальні ланцюжки поставок, відстежуючи маршрути танкерів і вантажних суден. За її даними, світові перевезення перелаштувалися після запровадження санкцій: танкери з російською нафтою на борту тепер прямують не до західних країн, а до східних: Туреччини, Саудівської Аравії та насамперед Індії.
На західному узбережжі Індії розташовано кілька нафтопереробних заводів, зокрема найбільший у світі. Там російську нафту переробляють у бензин і дизельне пальне. І, схоже, в такому вигляді вона потрапляє назад до Європи.
За даними компанії Kpler, у квітні Індія постачила в ЄС більше палива, ніж будь-коли раніше. Як постачальник, вона тепер випереджає Саудівську Аравію. Разом ці дві країни заповнюють більшу частину прогалини, яка існувала в поставках палива в Європу з початку лютневого ембарго. Але Індія, на відміну від Саудівської Аравії, не є країною з величезними запасами нафти.
- 4 лютого Рада Євросоюзу офіційно затвердила обмеження цін на нафтопродукти, які експортуються або походять із рф. Гранична ціна російських нафтопродуктів зі знижкою (наприклад, мазут) наразі становить $45 за барель, а для преміальних продуктів, як-от дизельне пальне — $100. Це максимальні ціни, за якими дозволено перевозити морем до третіх країн нафтопродукти з рф. Вони почали діяти з 5 лютого 2023 року.
- 15 березня Естонія, Литва та Польща запропонували знизити ліміт із $60 за барель до $51,45. Вони стверджують, що це буде на 5% нижче за ринкову ціну.
- Видання Bloomberg із посиланням на власні джерела писало, що Європейський Союз не планує змінювати цінову межу на російську нафту.