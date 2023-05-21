Медіа пишуть, що Зеленський нібито підтвердив втрату Бахмуту. Його прессекретар це заперечив

Медіа пишуть, що президент України Володимир Зеленський нібито підтвердив втрату Бахмуту. Його прессекретар Сергій Никифоров це заперечив.
За словами Никифорова, питання звучало так:
— Росіяни сказали, що взяли Бахмут.
— Я думаю, ні.
«Таким чином президент заперечив взяття Бахмуту», — наголосив Никифоров.
Також у коментарі журналісту Крістоферу Міллеру команда Зеленського пояснила, що «місто втрачене» в тому сенсі, що воно повністю зруйноване.
Перед цим агентство Reuters писало, що Зеленський перед зустріччю з президентом США Джо Байденом в Японії нібито підтвердив втрату Бахмуту і заявив, що «на сьогодні Бахмут тільки в наших серцях».
20 травня «ПВК Вагнера» заявила, що повністю захопила Бахмут, Україна це заперечила. Генштаб ЗСУ вранці 21 травня заявив, що на Бахмутському напрямку росія продовжує наступати, не припиняються бої за місто Бахмут.
- Українські військові синхронно наступають на північних і південних околицях Бахмуту, щоб обвалити фланги «вагнерівцям», які штурмують саме місто. Тим лишилося захопити з десяток багатоповерхівок та невелику частину приватного сектора, щоб повністю окупувати Бахмут. Але в цей же час українська армія намагається прорвати російську оборону навколо Бахмуту і в разі успіху оточити його.
- 20 травня газета The New York Times писала, що українським військам вдалося просунутися під Бахмутом, скориставшись конфліктом між «ПВК Вагнера» і Міноборони рф.