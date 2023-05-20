Nikkei Asia: Японія запроваджує нові санкції проти росії

Уряд Японії оголосив про нові санкції проти росії, пише японське видання Nikkei Asia.
Додаткові обмеження стосуються, зокрема, активів майже 100 людей та організацій, які намагаються уникати чинних санкцій, — їх заморозять. Також Японія заборонить експорт для 80 російських організацій, повʼязаних із ЗС росії, і надання архітектурних та інженерних послуг росіянам.
- Водночас Японія та Європейський Союз виступають проти повної заборони всього експорту до росії. Дипломати ЄС та Японії кажуть, що ця пропозиція «просто нездійсненна».
- Напередодні країни G7, серед яких і Японія, погодилися обмежити експорт алмазів із росії, яка є найбільшим у світі виробником алмазів. Торгівля дорогоцінним камінням є важливою галуззю і значним джерелом доходу рф.
- На початку квітня український президент і глава Єврокомісії обговорили впровадження наступного, 11-го пакета санкцій проти рф. Одинадцятий пакет санкцій проти росії має на меті усунути санкційні лазівки. Також у ньому Єврокомісія пропонує заборонити заходити в європейські порти суднам, які намагаються обійти санкції щодо російської нафти, і покарати причетних до вивезення культурних цінностей з тимчасово окупованих територій України.