FT: Японія та ЄС проти повної заборони експорту до росії — «ця пропозиція просто нездійсненна»

Японія та Європейський Союз виступають проти повної заборони всього експорту до росії. Дипломати ЄС та Японії кажуть, що ця пропозиція «просто нездійсненна».

Про це пише видання Financial Times із посиланням на відповідні документи

США запропонували замінити чинний секторальний режим санкцій проти росії повною забороною на експорт із деякими винятками для сільськогосподарської, медичної та іншої продукції. Це відбувається на тлі невдоволення Вашингтона існуючою системою санкцій, яка рясніє лазівками, що дозволяють росії імпортувати західні технології.

Представники Японії та країн ЄС на підготовчій зустрічі минулого тижня припустили, що такий крок неможливий. «На наш погляд, ця пропозиція просто нездійсненна», — сказав один із чиновників на умовах анонімності.

Інші менш суперечливі пропозиції — це додаткові заходи щодо обмеження «ухилення та обходу» існуючих санкцій та проти тих, хто «навмисне підтримує фінансування війни росією». Боротьба з ухиленням та обходом санкцій перебуває в центрі уваги США, Великої Британії, ЄС та інших союзників, при цьому посилився тиск на такі держави, як Туреччина, ОАЕ та країни Центральної Азії, які збільшили торгівлю з росією після запровадження західних санкцій.

Крім того, лідери оголосять про плани запровадити механізм відстеження російських алмазів, щоб скоротити доходи Кремля від їхнього експорту.

Лідери G7 зустрінуться в Хіросімі 19 травня на триденному саміті, присвяченому наслідкам війни росії проти України, економічній безпеці, зеленим інвестиціям та Індо-Тихоокеанському регіону.