Міністр оборони: Новий «Рамштайн» відбудеться наступного тижня. Пріорітет — зміцнення ППО

Нова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться наступного тижня. Головним завданням для України залишається отримати допомогу для зміцнення протиповітряної оборони.

Про це пише міністр оборони Олексій Резніков.

На зустрічі голови міністерств оборони обговорять посилення українських ППО і ПРО наземними системами та ракетними батареями.

Олексій Резніков уточнив, що для ще більш ефективної оборони неба Україні не вистачає сучасної авіації. Водночас він подякував західним колегам за створення «авіаційної коаліції».