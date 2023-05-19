Компанія Blue Origin Джеффа Безоса виграла контракт NASA на будівництво модуля для доставки астронавтів на Місяць

Космічна компанія Джеффа Безоса Blue Origin виграла контракт Американського космічного агентства (NASA) на розробку посадкового модуля для доставки астронавтів на Місяць.

Про це пише CNBC.

Контракт NASA коштує трохи понад $3,4 мільярда, але Blue Origin хоче витратити на проєкт понад $7 мільярдів.

Джефф Безос написав у Twitter, що «для нього велика честь бути в цій подорожі з NASA, щоб висадити астронавтів на Місяць — і цього разу залишитися».

Blue Origin очолить команду, до якої входять Lockheed Martin, Boeing, Draper, Astrobotic і Honeybee Robotics. Разом вони мають розробити місячний посадковий модуль в рамках програми Artemis. Його планують запустити наприкінці цього десятиліття.