Смерть операторки Галини Гатчинс: пістолет актора Алека Болдвіна міг бути навмисно модифікований

У США під час зйомок фільму «Іржа» актор Алек Болдвін вистрілив із реквізитної зброї, від чого загинула українська операторка Галина Гатчинс. Прокурори тепер кажуть, що револьвер міг бути модифікований — у нього помістили справжні бойові кулі.

Про це пише Reuters.

Прокурори зробили таке припущення після того, як з Болдвіна зняли кримінальне звинувачення через загибель Гатчинс у 2021 році. За їхніми словами, в револьвері змінений курок — насічки на ньому, які відшліфували, щоб зробити їх менш помітними.

Перевірка пістолета Федеральним бюро розслідувань показала, що він не стріляє, якщо не натиснути на курок, а Болдвін присягається, що не натискав.

Прокурори проведуть випробування й перевірять, чи насправді курок змінили і чи вплинуло це на характеристики вогнепальної зброї. Щодо справжніх куль, які були на майданчику, то прокуратура не розповіла, як вони туди потрапили.

Зараз у справі загибелі Галини Гатчинс обвинувачення висувають лише збройовій експертці Ганні Гутьєррес-Рід, яка відповідала за зброю на знімальному майданчику.

Справа загибелі Галини Гатчинс

Українська операторка загинула в жовтні 2021 року від кулі, випущеної з револьвера. У той момент Алек Болдвін тренувався діставати зброю перед зйомками фільму «Іржа». Реквізитна зброя виявилася заряджена бойовими кулями.

У жовтні 2022 року Алек Болдвін досяг мирової угоди з родиною Галини Гатчинс, а офіс шерифа округу Санта-Фе завершив розслідування. Після того, як справу передали до місцевої окружної прокурорки Мері Кармак-Олтвіс, актору висунули офіційні звинувачення в ненавмисному вбивстві.

Цьогоріч у квітні з Болдвіна зняли звинувачення в ненавмисному вбивстві Галини Гатчинс через «нові факти», які стали відомі слідству.