З актора Алека Болдвіна зняли звинувачення в ненавмисному вбивстві операторки Галини Гатчинс

З американського актора Алека Болдвіна зняли звинувачення в ненавмисному вбивстві операторки Галини Гатчинс під час зйомок фільму «Іржа». Але прокурори кажуть, що розслідування продовжиться.
Про це пише CNN.
Там зазначили, що звинувачення зняли через появу нових фактів у справі. За даними джерел, слідство зʼясувало, що пістолет, з якого Болдвін застрелив операторку, був модифікований. Тепер вони мають визначити, що саме змінили і хто був за це відповідальний.
Водночас там наголошують, що справу не закривають, і в разі чого можуть знову висунути кримінальні звинувачення проти Болдвіна.
- 21 жовтня 2021 року американський кіноактор Алек Болдвін на знімальному майданчику випадково застрелив з пістолета операторку й поранив режисера. Інцидент стався на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерна «Іржа». Болдвін вистрелив із реквізитного пістолета, але в ньому замість сліпих набоїв виявилися бойові.
- Від поранень на місці померла операторка — українка Галина Гатчинс. Поліція підозрює двох людей — асистента режисера Дейва Голлса, який передав Болдвіну зброю, і експертку зі зброї Ганну Гутьєррес-Рід.