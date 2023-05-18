Вклинились на 700 метрів та створили плацдарм: українські військові прорвали оборону росіян на околицях Бахмуту

Третя штурмова бригада провела наступ на західних околицях Бахмуту і створила плацдарм для подальшого контрнаступу.
Про це бригада повідомила у Telegram 18 травня.
Ширина смуги прориву склала два кілометри, а глибина — 700 метрів.
Попередньо, у росіян щонайменше 50 загиблих і до сотні поранених, ще четверо росіян у полоні. Також Сили оборони ліквідували резерви росіян на цьому напрямку, зокрема декілька складів боєкомплектів.
- 15 травня у Міноборони повідомили, що за дві доби Сили оборони подекуди просунулися на Бахмутському напрямку на відстань від 350 метрів до двох кілометрів.
- 9 травня стало відомо, що росіяни вперше за довгий час втратили позиції навколо Бахмуту. На південно-західних околицях міста двокілометрову ділянку в росіян відбили підрозділи 3 штурмової бригади ЗСУ. Власник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин перед цим розповів про втечу з позицій бійців російської 72 бригади. Вони нібито оголили стратегічний плацдарм. Після цього українські війська почали відбивати інші невеликі позиції.