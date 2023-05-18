Генштаб: Сили оборони за добу ліквідували понад 500 окупантів. Епіцентром боїв залишаються Бахмут і Марʼїнка

Минулої доби російське військо масовано атакувало Україну ракетами. Тим часом Сили оборони вели бої з ворогом на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Тривають запеклі бої за Бахмут. На цьому напрямку росіяни вели безуспішний наступ на Іванівське. Також українські військові відбили атаки в районі Марʼїнки.

На Купʼянському напрямку окупанти провалили наступ у районах Масютівки та Новоселівського. На Запоріжжі та Херсонщині вони в обороні.

Українська авіація за добу 20 разів ударила по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Вісім ударів було по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетні війська та артилерія уразили ворожий пункт управління, шість районів зосередження живої сили, два склади боєприпасів, два склади пально-мастильних матеріалів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, два засоби протиповітряної оборони та ще дві важливі цілі противника.

Протягом минулої доби окупанти втратили приблизно 510 осіб, два танки, вісім бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи та інше.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ