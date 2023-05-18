Росіяни атакували Україну ракетами — під ударом Київ та Одеса

Російські окупанти вдарили ракетами по Україні вночі з 17 на 18 травня. Вибухи пролунали в Одесі, Києві, а також на Вінничині.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про вибухи в Дніпровському та Дарницькому районах. В останньому уламки впали на гаражний кооператив, де зайнялася пожежа. Люди не постраждали.

Як зазначає начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, окупанти атакували зі «стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555», а потім запустили розвідувальні дрони. Попередньо, усі ворожі цілі збили системами протиповітряної оборони.

Ворог обстріляв ракетами й Одесу. За даними оперативного командування «Південь», летіли різні ракети з різних напрямків. Більшість вдалося збити, але одна влучила у промисловий обʼєкт — загинула одна людина, двоє поранені.

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Вибухи пролунали на Вінничині — там сили протиповітряної оборони відпрацьовували по повітряних цілях, написав очільник Вінницької ОДА Сергій Борзов. Також ППО працювала на Полтавщині.