У Києві у Дніпрі різко зріс рівень води

У Києві пік весняного водопілля минув вже майже місяць тому, проте за добу рівень води в річці Дніпро різко зріс.
Про це пише Київська міська військова адміністрації (КМВА).
Зараз, 17 травня, рівень води у Дніпрі біля моста Метро становить 9 283 см. У порівнянні з попереднім днем водопілля збільшилося на 22 см. Критичний рівень за Балтійською системою висот — 9 415 см.
Залишається чинним І рівень (жовтий) небезпеки гідрологічних явищ, але аварійних підтоплень у Києві немає. Затоплені лише заплавні території шаром понад 30 сантиметрів.
- На початку травня почав зростати рівень водопілля на річці Дніпро в Києві. Його динаміка залежить від роботи Київської та Канівської гідроелектростанцій.
- 2 травня затоплення спостерігались уздовж Дніпра в шести областях і в Києві. Того дня продовжив підніматися рівень води в річці Десна на Чернігівщині.
- У квітні в низці річок України фіксували сезонне підвищення рівня води, яке призвело до підтоплень у кількох областях, зокрема вода зайшла в житлові будинки. Через це оголошували найвищий (червоний) рівень небезпеки.