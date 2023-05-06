У Києві рівень води в Дніпрі знову зростає. Деякі території досі затоплені

У Києві зростає рівень водопілля на річці Дніпро — вода піднялася на пʼять сантиментів за добу.

Про це пише Київська міська військова адміністрація.

Біля моста «Дніпро» вода на рівні 9 308 сантиментрів. Динаміка водопілля в Києві залежить від роботи Київської та Канівської гідроелектростанцій.

Наразі аварійних підтоплень у столиці немає, однак затопленими на близько 50 сантиментрів залишаються заплавні території — острови в парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.