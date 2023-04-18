У чотирьох областях оголосили червоний рівень небезпеки через паводки

У низці областей України оголосили найвищий (червоний) рівень небезпеки через водопілля.

Про це повідомив начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру Державної служби з надзвичайних ситуацій Ілля Перевозчиков.

У Волинській та Рівненській областях оголосили жовтий рівень небезпеки, у Київській і Чернігівській — помаранчевий, а в Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській — червоний.

Червоний рівень небезпеки оголосили й на ділянці Дніпра в межах Чернігівської області, у прикордонні з білоруссю.