У чотирьох областях оголосили червоний рівень небезпеки через паводки

У низці областей України оголосили найвищий (червоний) рівень небезпеки через водопілля.
Про це повідомив начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру Державної служби з надзвичайних ситуацій Ілля Перевозчиков.
У Волинській та Рівненській областях оголосили жовтий рівень небезпеки, у Київській і Чернігівській — помаранчевий, а в Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській — червоний.
Червоний рівень небезпеки оголосили й на ділянці Дніпра в межах Чернігівської області, у прикордонні з білоруссю.
- У Київській міській держадміністрації прогнозують, що пік паводків припаде на 22 квітня. Наразі у столиці немає серйозних затоплень.